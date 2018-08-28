Ситуация с АЧС обостряется: вирус периодически выявляют в Молдове, а в реке Румынии плавают трупы свиней (ФОТО)

Ситуация с АЧС обостряется: вирус периодически выявляют в Молдове, а в реке Румынии плавают трупы свиней (ФОТО)

Эпидемия африканской чумы свиней вовсю «бушует» в Румынии. Ситуация, похоже, уже выходит из-под контроля властей, потому что с каждым днём в Дунае люди все чаще замечают плавающие трупы свиней.

Сегодня стало известно, что ещё в 7 населённых пунктах округа Тулча была зафиксирована новая вспышка АЧС. Местные жители приняли решение о необходимости убоя всех свиней в поражённой зоне, пишет realitatea.md.

В то же время, в Сети всё чаще появляются фотографии плавающих в Дунае трупов свиней. По словам местных жителей, “река полна трупов свиней”. Так, очередной случай был зафиксирован в коммуне Партизань округа Тулча. Власти соседней страны обещают выловить все трупы и уничтожить.

Стоит отметить, что вирус был обнаружен и в самой крупной свиноферме в Румынии, которая находится в населённом пункте Гропень округа Браила. Там в скором времени будут сожжены около 140 тысяч свиней.

В Молдове на данный момент не было выявлено новых вспышек африканской чумы свиней. Последний очаг был зафиксирован в селе Джурджулешты Кагульского района.

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