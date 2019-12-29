“Ситуация под контролем”: Снег впервые не застал врасплох городские службы (ФОТО, ВИДЕО)

“Ситуация под контролем”: Снег впервые не застал врасплох городские службы (ФОТО, ВИДЕО)

Впервые осадки в Кишиневе не застали врасплох муниципальные службы. С 03.00 вся техника была на улицах столицы. Спецмашины распределяли противогололедный материал и расчищали те участки, где был наибольший риск образования наледи. 

Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Кишинева Ион Чебан Работники чистят и тротуары, отметил он.

– В этому часу работы ведутся во всем городе, ситуация под контролем. Если вы столкнулись с проблемами во время движения из-за гололеда, просим сообщать об этом, – добавил он.

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