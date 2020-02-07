Ситуация под контролем: Чебан рассказал об обстановке и мерах в связи с ночными осадками (ФОТО)

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Со вчерашнего вечера муниципальные службы Кишинёва были задействованы в очистке города от снега. За состоянием дорог следят как преторы, так и представители ответственных ведомств. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Ион Чебан.

Он подчеркнул, что к этому часу ещё есть тротуары, которые нужно посыпать противогололёдным реагентом, и он уже дал поручение в срочном порядке сделать это.

Прошу граждан быть внимательными как во время движения на дорогах, так и когда идут по тротуарам, а в случае необходимости звонить в муниципальные службы, – сказал он.

Чебан также отметил, что в течение ночи и к утру на улицах Кишинёва и на выездах из города в сторону пригородов работали 37 единиц спецтехники, которые распределили 274 тонны противогололёдного реагента. Работы велись и на тротуарах и во дворах домов, где 31 единица спецтехники и 399 рабочих распределили 4,5 тонны реагента.

В будущем приложим усилия для того, чтобы разработать более эффективные стратегии вмешательства в случае снегопадов, а также приобретём новую специальную технику, – заверил он.