Ситуация на КПП: на границе с Украиной повышенный поток машин

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Повышенный поток машин наблюдается на контрольно-пропускных пунктах «Мирное» и «Вулканешты» в сторону выезда из страны. Об этом сообщает Пограничная полиция.

– К 7.30 на КПП «Мирное» образовалась колонна из 30-и автомобилей, а на КПП «Вулканешты» прохождения необходимых формальностей для пересечения границы ожидали 20 транспортных единиц. Трансграничное движение на молдавской стороне затруднено в связи с блокировкой въезда на КПП Украины, – отмечается в пресс-релизе Пограничной полиции.