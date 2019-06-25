Ситуация на границе: за сутки около десятка человек нарушили режим КПП

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

7 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного провоза товаров;

1 попытка предъявить поддельный документ;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 2 транспортных средства, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 61 168. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 31 691. Из общего числа людей, пересекающих границу, 31 510 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 135.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 818 пересечений,

КПП «Леушены» – 10 811 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 280 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 798 пересечений,

КПП «Кагул» – 4 946 пересечений,

КПП «Паланка» – 3 637 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 180 пересечений,

КПП «Тудора» – 3 042 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 928 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 861 пересечение.