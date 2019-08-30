Ситуация на границе за сутки: около 40 000 человек выехали из страны

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За последние 24 часа в пунктах пересечения поток лиц составил 74 759. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 39 284.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 40 005 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 15 723.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 12 776 пересечений,

КПП «Леушены» – 11 957 пересечений,

КПП «Атаки» – 6 002 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 790 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 548 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 318 пересечений,

КПП «Паланка» – 4 756 пересечений,

КПП «Тудора» – 4 178 пересечений.