Ситуация на границе: за сутки на молдавских КПП было зарегистрировано около 60 тысяч пересечений

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За последние 24 часа в контрольно-пропускных пунктах было зафиксировано 58 513 пересечений, из которых 29 398 – на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 12 310. Из общего числа людей, пересекающих границу, 33 344 были гражданами Молдовы.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 380 пересечений,

КПП «Леушены» – 10 123 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 595 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 569 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 287 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 922 пересечения,

КПП «Тудора» – 2 684 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 213 пересечений,

КПП «Крива» – 2 130 пересечений,

КПП «Джурджулешты-Рени» – 2 039 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали следующие нарушения:

9 человек нарушили режим пересечения границы;

2 попытки незаконного провоза товаров;

Был обнаружен 1 поддельный документ;

1 иностранный гражданин превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;

4 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

Напомним, что сегодня КПП “Лесное” со стороны Украины приостановил свою деятельность. Дорога в приграничной зоне заблокирована упавшими от ветра и ливня деревьями и столбами.