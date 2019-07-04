Ситуация на границе: за сутки на молдавских КПП было зарегистрировано около 60 тысяч пересечений

Ситуация на границе: за сутки на молдавских КПП было зарегистрировано около 60 тысяч пересечений

За последние 24 часа в контрольно-пропускных пунктах было зафиксировано 58 513 пересечений, из которых 29 398 – на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 12 310. Из общего числа людей, пересекающих границу, 33 344 были гражданами Молдовы.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, наиболее востребованными пунктами оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 380 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 10 123 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 595 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 5 569 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 287 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 922 пересечения,
  • КПП «Тудора» – 2 684 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 213 пересечений,
  • КПП «Крива» – 2 130 пересечений,
  • КПП «Джурджулешты-Рени» – 2 039 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали следующие нарушения:

  • 9 человек нарушили режим пересечения границы;
  • 2 попытки незаконного провоза товаров;
  • Был обнаружен 1 поддельный документ;
  • 1 иностранный гражданин превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 4 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

Напомним, что сегодня КПП “Лесное” со стороны Украины приостановил свою деятельность. Дорога в приграничной зоне заблокирована упавшими от ветра и ливня деревьями и столбами.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md