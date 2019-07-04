Ситуация на границе: за сутки на молдавских КПП было зарегистрировано около 60 тысяч пересечений

За последние 24 часа в контрольно-пропускных пунктах было зафиксировано 58 513 пересечений, из которых 29 398 – на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 12 310. Из общего числа людей, пересекающих границу, 33 344 были гражданами Молдовы.
По данным пресс-службы Пограничной полиции, наиболее востребованными пунктами оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 380 пересечений,
- КПП «Леушены» – 10 123 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 595 пересечений,
- КПП «Кагул» – 5 569 пересечений,
- КПП «Атаки» – 5 287 пересечений,
- КПП «Паланка» – 2 922 пересечения,
- КПП «Тудора» – 2 684 пересечений,
- КПП «Костешты» – 2 213 пересечений,
- КПП «Крива» – 2 130 пересечений,
- КПП «Джурджулешты-Рени» – 2 039 пересечений.
В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали следующие нарушения:
- 9 человек нарушили режим пересечения границы;
- 2 попытки незаконного провоза товаров;
- Был обнаружен 1 поддельный документ;
- 1 иностранный гражданин превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 4 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
- 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
Напомним, что сегодня КПП “Лесное” со стороны Украины приостановил свою деятельность. Дорога в приграничной зоне заблокирована упавшими от ветра и ливня деревьями и столбами.
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