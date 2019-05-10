Ситуация на границе: за сутки на молдавских КПП было зарегистрировано около 60 000 пересечений

Ситуация на границе: за сутки на молдавских КПП было зарегистрировано около 60 000 пересечений

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 5 человек нарушили режим КПП;
  • 6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 1 попытка пересечь границу на основании поддельных документов;
  • 6 водителей проигнорировали правила использования виньеток.

Кроме этого, за указанный период границу пересекли 59 864 человек. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 35 089.

Наиболее востребованными контрольно-пропускными пунктами оказались:

  • КПП «Леушены» – 14 088 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 663 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 6 615 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 294 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 678 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 3 200 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 504 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 2 462 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 843 пересечений.

 

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