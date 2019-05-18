Ситуация на границе: за сутки было зарегистрировано 12 нарушений зоны КПП

0

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

12 человек нарушили режим КПП;

4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

11 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

5 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 53 909 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 27 842. Из общего числа людей, пересекающих границу, 28 985 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 727 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 9 882 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 108 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 676 пересечений,

КПП «Скуляны» – 6 166 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 156 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 716 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 454 пересечения,

КПП «Крива» – 2 037 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 611 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.