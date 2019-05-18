Ситуация на границе: за сутки было зарегистрировано 12 нарушений зоны КПП

Ситуация на границе: за сутки было зарегистрировано 12 нарушений зоны КПП

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 12 человек нарушили режим КПП;
  • 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 11 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 5 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 53 909 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 27 842. Из общего числа людей, пересекающих границу, 28 985 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил  13 727 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 9 882 пересечения,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 108 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 676 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 6 166 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 156 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 716 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 454 пересечения,
  • КПП «Крива» – 2 037 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 611 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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