Ситуация на границе: за сутки было зарегистрировано 10 нарушений зоны КПП

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

10 человек нарушили режим КПП;

1 случай незаконного перевоза товаров;

1 водитель проигнорировал правила использования виньеток;

6 человек, находящихся в конфликте с законом, и два транспортных средства были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 48 610. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 25 006. Из общего числа людей, пересекающих границу, 28 143 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 801.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 8 580 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 941 пересечение,

КПП «Атаки» – 6 396 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 051 пересечение,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 369 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 354 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 094 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 054 пересечений;

КПП «Крива» – 1 951 пересечение.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.