Ситуация на границе: за сутки более 30 000 человек выехало из Молдовы

Ситуация на границе: за сутки более 30 000 человек выехало из Молдовы

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 3 человека нарушили режим КПП;
  • 2 незаконных пересечения молдо-украинской границы;
  • 3 попытки предъявить поддельные документы;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 16 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 54 441 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 32 587. Из общего числа людей, пересекающих границу, 27 880 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 932 пересечения, среди которых 7 114 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 10 431 пересечение,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 745 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 851 пересечение,
  • КПП «Атаки» – 5 643 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 483 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 723 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 2 410 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 202 пересечения,
  • КПП «Крива» – 2 080 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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