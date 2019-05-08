Ситуация на границе: за сутки более 30 000 человек выехало из Молдовы

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

3 человека нарушили режим КПП;

2 незаконных пересечения молдо-украинской границы;

3 попытки предъявить поддельные документы;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

16 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 54 441 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 32 587. Из общего числа людей, пересекающих границу, 27 880 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 932 пересечения, среди которых 7 114 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 10 431 пересечение,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 745 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 851 пересечение,

КПП «Атаки» – 5 643 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 483 пересечения,

КПП «Кагул» – 2 723 пересечения,

КПП «Паланка» – 2 410 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 202 пересечения,

КПП «Крива» – 2 080 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.