Ситуация на границе: за сутки более 30 000 человек выехало из Молдовы

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 3 человека нарушили режим КПП;
- 2 незаконных пересечения молдо-украинской границы;
- 3 попытки предъявить поддельные документы;
- 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 16 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 54 441 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 32 587. Из общего числа людей, пересекающих границу, 27 880 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 932 пересечения, среди которых 7 114 автомобилей с иностранными номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 10 431 пересечение,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 745 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 851 пересечение,
- КПП «Атаки» – 5 643 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 483 пересечения,
- КПП «Кагул» – 2 723 пересечения,
- КПП «Паланка» – 2 410 пересечений,
- КПП «Костешты» – 2 202 пересечения,
- КПП «Крива» – 2 080 пересечений.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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