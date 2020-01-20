Ситуация на границе за неделю: в самый загруженный день было зарегистрировано более 50 тысяч пересечений

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В период с 13 по 19 января в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 323 464, из которых 173 784 – на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 81 736.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 52% из всех пересечений. Самым загруженным днём была суббота, 18 января, когда было зафиксировано 53 983 пересечений, а трафик транспорта составил 13 464 единицы. Из общего числа граждан, пересекших границу, 29 888 были гражданами Молдовы.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 60 307 пересечений;

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 46 765 пересечений;

КПП «Скулень» – 39 773 пересечений;

КПП «Атаки» – 30 228 пересечений;

КПП «Джурджулешть-Галац» – 26 595 пересечений;

КПП «Крива» – 18 449 пересечений;

КПП «Костешты» – 17 036 пересечений;

КПП «Кагул» – 16 938 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 84 нарушения, в рамках которых был задокументирован 101 человек, нарушивший Закон о госгранице и Миграционный закон РМ.

Были обнаружены следующие нарушения:

35 нарушений режима пересечения границы;

26 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

22 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

8 попыток незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 107 ориентировок, 18 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 84 иностранным гражданам, а также 95 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 77 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 81 450 леев.