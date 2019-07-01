Ситуация на границе: за неделю на молдавских КПП было зарегистрировано около 500 тысяч пересечений

Ситуация на границе: за неделю на молдавских КПП было зарегистрировано около 500 тысяч пересечений

В период с 24 по 30 июня в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 485 991 пересечение, из которых 246 551 – на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 103 786. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 47% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 30 июня, когда было зарегистрировано 84 168 пересечений, а трафик транспорта составил 16 769.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 78 816 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 73 600 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 45 875 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 42 156 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 39 181 пересечение,
  • КПП «Кагул» – 37 375 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 26 674 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 23 613 пересечений,
  • КПП «Джурджулешты-Рени» – 20 957 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 16 445 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 102 нарушения, в рамках которых были задокументированы 109 человек, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ. Были обнаружены следующие нарушения:

  • 59 нарушений режима пересечения границы;
  • 24 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 21 водитель проигнорировал правила перевозки и использования виньеток;
  • 2 попытки незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 211 ориентировок, 11 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 45 иностранным гражданам, а также 52 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 99 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 84 400 леев.

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