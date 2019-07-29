Ситуация на границе за неделю: «Леушены» стал самым загруженным пунктом пропуска

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Пограничная полиция информирует граждан о том, что в летний период в некоторых пунктах пропуска наблюдается более высокий поток транспортных единиц, что затрудняет движение и увеличивает время ожидания. На данный момент все КПП работают в обычном режиме.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, вчера, 28 июля, в период с 18.30 до 23.00, на контрольно-пропускном пункте «Леушены» был зарегистрирован высокий поток путешественников и транспортных средств. Затруднения в трансграничном движении были отмечены как на въезд в РМ, так и на выезд.

В пунктах пересечения поток лиц составил 86 903. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на въезд в Республику Молдову – 49 298. Из общего числа людей, пересекающих границу, 50 313 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 17 640, большинство из них зарегистрированы в РМ – 9 090.

Наиболее востребованными КПП оказались:

КПП «Леушены» – 11 100 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 12 508 пересечений,

КПП «Тудора» – 7 360 пересечений,

КПП «Кагул» – 7 341 пересечение,

КПП «Паланка» – 7 239 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 006 пересечений,

КПП «Атаки» – 6 534 пересечений.