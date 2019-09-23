Ситуация на границе за неделю: «Леушены» – самый востребованный КПП

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В период с 16 по 22 сентября в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 412 863, из которых 208 371– в сторону въезда в Молдову. Трафик транспорта составил 98 558.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 48% из всех пересечений. Самым загруженным днём была суббота, 22 сентября, когда было зарегистрировано 68 113 пересечений, а трафик транспорта составил 15 306 единиц.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 70 140 пересечений;

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 69 877 пересечений;

КПП «Скулень» – 42 440 пересечений;

КПП «Атаки» – 38 140 пересечений;

КПП «Джурджулешть-Галац» – 35 776 пересечений;

КПП «Кагул» – 25 382 пересечения;

КПП «Паланка» – 18 538 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 113 нарушений, в рамках которых были задокументированы 120 человек, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ.

Были обнаружены следующие нарушения:

43 нарушения режима пересечения границы;

21 иностранный гражданин превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;

56 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

4 попытки незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 189 ориентировок, 28 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 217 иностранным гражданам, а также 92 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 123 протокола о нарушениях с наложением штрафов на сумму 153 850 леев.