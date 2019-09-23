Ситуация на границе за неделю: «Леушены» – самый востребованный КПП

В период с 16 по 22 сентября в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 412 863, из которых 208 371– в сторону въезда в Молдову. Трафик транспорта составил 98 558.
По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 48% из всех пересечений. Самым загруженным днём была суббота, 22 сентября, когда было зарегистрировано 68 113 пересечений, а трафик транспорта составил 15 306 единиц.
Наиболее востребованными пунктами оказались:
- КПП «Леушены» – 70 140 пересечений;
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 69 877 пересечений;
- КПП «Скулень» – 42 440 пересечений;
- КПП «Атаки» – 38 140 пересечений;
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 35 776 пересечений;
- КПП «Кагул» – 25 382 пересечения;
- КПП «Паланка» – 18 538 пересечений.
В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 113 нарушений, в рамках которых были задокументированы 120 человек, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ.
Были обнаружены следующие нарушения:
- 43 нарушения режима пересечения границы;
- 21 иностранный гражданин превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 56 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
- 4 попытки незаконного провоза товаров.
Кроме этого, за отчётный период было получено 189 ориентировок, 28 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 217 иностранным гражданам, а также 92 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 123 протокола о нарушениях с наложением штрафов на сумму 153 850 леев.