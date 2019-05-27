Ситуация на границе за неделю: “Леушены” – самый “активный” пункт пропуска

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В период с 20 по 26 мая в пунктах пересечения границы сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 85 нарушений, в которых участвовали 92 человека, нарушивших Закон о госгранице и миграционный закон РМ.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

35 нарушений режима пересечения границы;

19 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

27 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

11 попыток незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 192 ориентировки, 7 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 90 иностранным гражданам, а также 126 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 127 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 95 500 леев. За последнюю неделю поток лиц составил 371 577, из которых 189 109 – на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 87 791.

Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 51% из всех пересечений. Самым загруженным днём было воскресенье, 26 мая, когда было зарегистрировано 64 209 пересечений, а трафик транспорта составил 13 910.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 65 466 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 63 559 пересечений,

КПП «Атаки» – 38 980 пересечений,

КПП «Скуляны» – 38 610 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 27 512 пересечений,

КПП «Кагул» – 18 231 пересечение,

КПП «Паланка» – 18 117 пересечений,

КПП «Крива» – 14 898 пересечений,

КПП «Костешты» – 14 695 пересечений.