Ситуация на границе: в самый загруженный день было зарегистрировано более 70 тысяч пересечений

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В период с 1 по 7 июля в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 463 770, из которых 234 042 – на въезд в Молдову. Трафик транспорта составил 97 684.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 46% из всех пересечений. Самым загруженным днём была суббота, 6 июля, когда было зарегистрировано 73 243 пересечения, а трафик транспорта составил 15 350 единиц. Из общего числа граждан, пересекших границу, 41 958 были гражданами Молдовы.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 78 159 пересечений;

КПП «Леушены» – 71 499 пересечений;

КПП «Джурджулешть-Галац» – 42 227 пересечений;

КПП «Кагул» – 37 653 пересечения;

КПП «Атаки» – 36 763 пересечения;

КПП «Скуляны» – 30 270 пересечений;

КПП «Тудора» – 26 388 пересечений;

КПП «Паланка» – 25 804 пересечения;

КПП «Джурджулешты-Рени» – 18 123 пересечения;

КПП «Крива» – 16 214 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 110 нарушений, в рамках которых были задокументированы 117 человек, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ. Были обнаружены следующие нарушения:

61 нарушение режима пересечения границы;

16 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

29 водителей проигнорировал правила перевозки и использования виньеток;

4 попытки незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 185 ориентировок, 9 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 69 иностранным гражданам, а также 89 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 128 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 96 150 леев.