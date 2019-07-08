Ситуация на границе: в самый загруженный день было зарегистрировано более 70 тысяч пересечений

Ситуация на границе: в самый загруженный день было зарегистрировано более 70 тысяч пересечений

В период с 1 по 7 июля в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 463 770, из которых 234 042 – на въезд в Молдову. Трафик транспорта составил 97 684. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 46% из всех пересечений. Самым загруженным днём была суббота, 6 июля, когда было зарегистрировано 73 243 пересечения, а трафик транспорта составил 15 350 единиц. Из общего числа граждан, пересекших границу, 41 958 были гражданами Молдовы.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 78 159 пересечений;
  • КПП «Леушены» – 71 499 пересечений;
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 42 227 пересечений;
  • КПП «Кагул» – 37 653 пересечения;
  • КПП «Атаки» – 36 763 пересечения;
  • КПП «Скуляны» – 30 270 пересечений;
  • КПП «Тудора» – 26 388 пересечений;
  • КПП «Паланка» – 25 804 пересечения;
  • КПП «Джурджулешты-Рени» – 18 123 пересечения;
  • КПП «Крива» – 16 214 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 110 нарушений, в рамках которых были задокументированы 117 человек, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ. Были обнаружены следующие нарушения:

  • 61 нарушение режима пересечения границы;
  • 16 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 29 водителей проигнорировал правила перевозки и использования виньеток;
  • 4 попытки незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 185 ориентировок, 9 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 69 иностранным гражданам, а также 89 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 128 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 96 150 леев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md