Ситуация на границе: в самый загруженный день было зарегистрировано более 70 тысяч пересечений

В период с 1 по 7 июля в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 463 770, из которых 234 042 – на въезд в Молдову. Трафик транспорта составил 97 684.
По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 46% из всех пересечений. Самым загруженным днём была суббота, 6 июля, когда было зарегистрировано 73 243 пересечения, а трафик транспорта составил 15 350 единиц. Из общего числа граждан, пересекших границу, 41 958 были гражданами Молдовы.
Наиболее востребованными пунктами оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 78 159 пересечений;
- КПП «Леушены» – 71 499 пересечений;
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 42 227 пересечений;
- КПП «Кагул» – 37 653 пересечения;
- КПП «Атаки» – 36 763 пересечения;
- КПП «Скуляны» – 30 270 пересечений;
- КПП «Тудора» – 26 388 пересечений;
- КПП «Паланка» – 25 804 пересечения;
- КПП «Джурджулешты-Рени» – 18 123 пересечения;
- КПП «Крива» – 16 214 пересечений.
В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 110 нарушений, в рамках которых были задокументированы 117 человек, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ. Были обнаружены следующие нарушения:
- 61 нарушение режима пересечения границы;
- 16 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 29 водителей проигнорировал правила перевозки и использования виньеток;
- 4 попытки незаконного провоза товаров.
Кроме этого, за отчётный период было получено 185 ориентировок, 9 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 69 иностранным гражданам, а также 89 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 128 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 96 150 леев.