Ситуация на границе ухудшается: очередь на КПП “Паланка” уже 130 машин, загружен еще один пункт

Согласно обновленной информации Пограничной полиции, очередь на контрольно-пропускном пункте “Паланка” в направлении въезда в Молдову выросла с 80 до 130 машин.

Связано это, по сведениям молдавских таможенников, с проблемами на украинской стороне. Там информационная система периодически прерывает работу.

Служба Trafic Online сигнализирует о том, что время ожидания на данном КПП по-прежнему составляет около часа. Также проблемы на КПП “Леушень-Албица”: там среднее время ожидания составляет 40 минут.

В то же время, пользователи соцсетей сигнализируют о проблемах и на КПП “Скулень”, хотя Trafic Online об этом не сигнализирует.