Ситуация на границе: сколько граждан въехало в Молдову и выехало из страны за сутки

За последние 24 часа Пограничная полиция задержала трёх человек, находящихся в конфликте с законом, а также конфисковала транспортное средство.
Как сообщает пресс-служба ведомства, за последние сутки государственную границу пересекли 49 969 человек. Больше пересечений осуществлялось при въезде в Молдову – 26 521. Из общего количества пересечений 26 418 являлись гражданами Молдовы.
За этот период на пограничной зоне были зафиксированы следующие незаконные действия:
- четыре человека нарушили режим пограничной зоны и КПП;
- одна попытка незаконного пересечения границы;
- один фальшивый документ был изъят во время пограничного контроля;
- 4 иностранных гражданина превысили срок пребывания на территории Республики Молдова.
Самыми популярными пунктами пересечения за отчётный период стали:
- КПП Леушены – 9 633 пересечений;
- КПП Международный аэропорт Кишинева – 7 377 пересечений;
- КПП Скулены – 5 519 пересечений.
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