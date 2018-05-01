Ситуация на границе: сколько граждан въехало в Молдову и выехало из страны за сутки

Ситуация на границе: сколько граждан въехало в Молдову и выехало из страны за сутки

За последние 24 часа Пограничная полиция задержала трёх человек, находящихся в конфликте с законом, а также конфисковала транспортное средство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за последние сутки государственную границу пересекли 49 969 человек. Больше пересечений осуществлялось при въезде в Молдову – 26 521. Из общего количества пересечений 26 418 являлись гражданами Молдовы.

За этот период на пограничной зоне были зафиксированы следующие незаконные действия:

  • четыре человека нарушили режим пограничной зоны и КПП;
  • одна попытка незаконного пересечения границы;
  • один фальшивый документ был изъят во время пограничного контроля;
  • 4 иностранных гражданина превысили срок пребывания на территории Республики Молдова.

Самыми популярными пунктами пересечения за отчётный период стали:

  • КПП Леушены – 9 633 пересечений;
  • КПП Международный аэропорт Кишинева  – 7 377 пересечений;
  • КПП Скулены – 5 519 пересечений.
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