Ситуация на границе: пункты пропуска работают в нормальном режиме

Ситуация на границе: пункты пропуска работают в нормальном режиме

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 11 человек нарушили режим КПП;
  • 6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 18 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 38 483 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 20 758. Из общего числа людей, пересекающих границу, 21 339 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 936 пересечений, среди которых 5 038 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 8 054 пересечения,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 516 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 145 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 104 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 2 577 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 015 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 1 861 пересечение,
  • КПП «Тудора» – 1 339 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 336 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 024 пересечения.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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