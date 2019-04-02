Ситуация на границе: пункты пропуска работают в нормальном режиме

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

11 человек нарушили режим КПП;

6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;

18 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 38 483 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 20 758. Из общего числа людей, пересекающих границу, 21 339 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 936 пересечений, среди которых 5 038 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 8 054 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 516 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 145 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 104 пересечения,

КПП «Атаки» – 2 577 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 015 пересечений,

КПП «Кагул» – 1 861 пересечение,

КПП «Тудора» – 1 339 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 336 пересечений,

КПП «Крива» – 1 024 пересечения.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.