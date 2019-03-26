Ситуация на границе: ни дня без нарушений

Ситуация на границе: ни дня без нарушений

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 15 человек нарушили режим КПП;
  • 3 попытки незаконного провоза товаров;
  • 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

В пунктах пересечения поток лиц составил 37 801 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 20 030. Из общего числа людей, пересекающих границу, 20 176 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 291 пересечение, среди которых 5 295 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 347 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 195 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 296 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 838 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 2 771 пересечение,
  • КПП «Паланка» – 2 049 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 1 979 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 470 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 351 пересечение,
  • КПП «Липканы» – 967 пересечений.

В настоящее время все пункты пересечения границы работают в обычном режиме.

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