Ситуация на границе Молдовы: на КПП “Паланка” стоят в очереди около 50 машин

Движение на контрольно-пропускном пункте на молдо-украинской границе “Паланка-Маяки-Удобное” остается весьма насыщенным.

Так, в направлении выезда из нашей страны насчитывается около 50 ожидающих своей очереди автомобилей, а среднее время ожидания составляет 30 минут. Намеревающимся пересечь границу автомобилистам предлагают воспользоваться для этого другим КПП – “Тудора-Старокозаче”.

Сообщается, что в целях облегчения трафика все таможенные терминалы будут работать без перерывов на протяжении всех миниканикул 27-31 августа.