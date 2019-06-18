Ситуация на границе: какие нарушения обнаружены за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 11 человек нарушили режим КПП;
- 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
- 2 попытки незаконного провоза товаров;
- 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 4 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 63 635. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 32 048. Из общего числа людей, пересекающих границу, 34 166 были иностранными гражданами. Трафик транспорта составил 13 870.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 482 пересечений,
- КПП «Леушены» – 10 820 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 6 833 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 987 пересечений,
- КПП «Кагул» – 4 852 пересечения,
- КПП «Паланка» – 4 627 пересечений,
- КПП «Атаки» – 3 402 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 422 пересечений;
- КПП «Костешты» – 2 122 пересечений,
- КПП «Тудора» – 2 404 пересечения.
На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.
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