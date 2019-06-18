Ситуация на границе: какие нарушения обнаружены за сутки

Ситуация на границе: какие нарушения обнаружены за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 11 человек нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
  • 2 попытки незаконного провоза товаров;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 4 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 63 635. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 32 048. Из общего числа людей, пересекающих границу, 34 166 были иностранными гражданами. Трафик транспорта составил 13 870.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 482 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 10 820 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 6 833 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 987 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 4 852 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 4 627 пересечений,
  • КПП «Атаки» –  3 402 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 422 пересечений;
  • КПП «Костешты» – 2 122 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 2 404 пересечения.

На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.

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