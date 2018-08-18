Ситуация на границе к этому часу: все КПП работают в нормальном режиме

Ситуация на границе к этому часу: все КПП работают в нормальном режиме

Пограничная полиция сообщает, что на данный момент все пропускные пункты страны работают в нормальном режиме и пробок не наблюдается.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», на котором обычно регистрируется повышенный трансграничный трафик, работает сейчас в нормальном режиме. На КПП в направлении выезда из Молдовы за шлагбаумом в очереди стоят 5 транспортных средств. А в направлении на въезд в страну, тоже за шлагбаумом, выстроились 15 машин.

Стоит отметить, что сегодня, 18 августа, к 8.00 часам на пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» регистрировался интенсивный трафик. В очереди тогда стояли около 120 автомобилей. Ситуация улучшилась после 9.00.

Пограничная полиция рекомендует всем путешественникам следить за картой TRAFIC ONLINE, чтобы выбрать менее загруженный пункт пропуска.

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