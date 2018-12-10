Ситуация на границе: более 100 нарушений за неделю

В период с 3 по 9 декабря 2018 года в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 102 нарушения, в которых участвовало 105 человек. Среди них были отмечены:

– 38 нарушений режима пересечения границы;

– 22 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

– 36 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

– 6 попыток незаконного провоза товаров.

В течение предыдущей недели 46 иностранных граждан и 51 транспортное средство получили отказ во въезде в Республику Молдова. 6 молдавским гражданам был запрещён въезд в Европейский Союз, а ещё 1 гражданину Молдовы было отказано во въезде в Российскую Федерацию. Всего за отчётный период было составлено 33 акта о нарушениях с наложением штрафов на сумму 172 950 леев и приходом на сумму 84 425 леев.

Сотрудники пограничной полиции провели 14 встреч с представителями пограничных органов Украины и Румынии с целью обмена информацией и передачи преступников.

За последнюю неделю поток лиц составил 285 891 переход, из которых 143 866 при въезде в Республику Молдова. Трафик транспорта составил 76 426 пересечений, из которых 39 228 пересечений на транспортных средствах с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 50 810 пересечений,

КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 35 596 пересечений,

КПП «Скуляны» – 34 643 пересечения,

КПП «Атаки» – 33 234 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 23 317 пересечений,

КПП «Тудора» – 15 911 пересечений,

КПП «Кагул» – 14 437 пересечений,

КПП «Крива» – 13 847 пересечений,

КПП «Костешты» – 11 965 пересечений,

КПП «Вулканешты» – 7 166 пересечений.

Самым загруженным днём ​​предыдущей недели было воскресенье, 9 декабря, с 49 022 пересечениями. Из общего количества переходов наибольшее было в направлении выезда из страны – 24 621 пересечение, из которых на долю граждан Молдовы пришлось 29 592 пересечения.

Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». КПП «Паланка» временно не работает в связи с проведением строительных работ в данной зоне. С 5 ноября по 21 декабря поток пассажиров и транспортных средств будет направлен в ближайший пункт пересечения – КПП «Тудора-Староказачье». Кроме того, пропускные пункты паромного типа «Косэуць-Ямполь», «Сорока-Цекиновка» и «Василкэу-Великая Кошница» будут работать в период между 07:00-17:00. Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено.