Ситуация на дорогах за выходные: 28 аварий, четверо погибших

Ситуация на дорогах за выходные: 28 аварий, четверо погибших

За минувшие выходные на дорогах страны было зафиксировано более 1100 нарушений ПДД. 540 водителей существенно превысили скорость, 27 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, у 19 не было прав, а 69 нарушили правила остановки транспортных средств или не уступили дорогу пассажирам. 

В результате за два дня произошло 28 ДТП. 34 человека пострадали, еще 4 погибли. Также в выходные патрульные инспекторы пришли на помощь в 60 вызовах, поступивших от граждан, оказавшихся в сложных ситуациях. 

НИП по-прежнему настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md