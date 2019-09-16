Ситуация на дорогах за выходные: 28 аварий, четверо погибших

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За минувшие выходные на дорогах страны было зафиксировано более 1100 нарушений ПДД. 540 водителей существенно превысили скорость, 27 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, у 19 не было прав, а 69 нарушили правила остановки транспортных средств или не уступили дорогу пассажирам.

В результате за два дня произошло 28 ДТП. 34 человека пострадали, еще 4 погибли. Также в выходные патрульные инспекторы пришли на помощь в 60 вызовах, поступивших от граждан, оказавшихся в сложных ситуациях.

НИП по-прежнему настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения.