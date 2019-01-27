Ситуация на дорогах: в снежном плену застряли 2 микроавтобуса и несколько “скорых”

Ситуация на дорогах: в снежном плену застряли 2 микроавтобуса и несколько “скорых”

Согласно информации Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД, за последние 24 часа спасатели и пожарные пришли на помощь в 13 рисковых ситуациях, разблокировав застрявшие на дорогах автотранспортные средства. 

Спасательные операции имели место в Анений Ной, Дубоссарах, Кэушанах, Штефан-Водэ, Бельцах, Резине, а также в Криулянах. Так, вчера днем спасателями было принято решение временно приостановить движение на трассе R-29, на участке между селами Константиновка – Золотьевка – Новотроицкое, где из-за гололедицы проезд машин был затруднен. Спасатели Анений Ной и Кэинарь вытащили из снежного плена 2 микроавтобуса с 3 людьми, после чего на трассе был распространен противоскользящий реагент. Позднее движение на этой дороге было возобновлено.

Помощь спасателей понадобилась в селе Кочиерь Дубоссарского района, куда не могла добраться “скорая” к пациенту с переломом. Пожарные помогли врачам доставить пострадавшего в больницу. Аналогичные мероприятия прошли в Кэушанах и в Бельцах.

На данный момент движение на дорогах страны осуществляется в условиях зимы, сообщает ГИЧС. В случае необходимости гражданам следует звонить по номеру 112.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md