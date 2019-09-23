Ситуация на дорогах страны в выходные: 800 случаев нарушения ПДД, 24 аварии, 6 погибших (ФОТО)

Ситуация на дорогах страны в выходные: 800 случаев нарушения ПДД, 24 аварии, 6 погибших (ФОТО)

За минувшие выходные патрульные инспекторы выявили на трассах страны более 800 нарушений ПДД. 50 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 470 превысили скорость движения, 113 не учли дорожные указатели, а еще 57 пренебрегли правилами остановки и не уступили дорогу пешеходам. 

По этим причинам на трассах страны за два дня произошло 24 ДТП. В их результате 6 человек погибли, еще 26 пострадали.

Национальный инспекторат патрулирования настоятельно призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

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