Ситуация на дорогах страны: 123 ДТП и 18 пострадавших за 72 часа (ВИДЕО)

Ситуация на дорогах страны: 123 ДТП и 18 пострадавших за 72 часа (ВИДЕО)

В течение последних 72 часов сотрудники Национальной патрульной инспекции зарегистрировали 123 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 18 человек. 105 ДТП привели к материальному ущербу, в 29 случаях водители покинули место аварии, и ещё 5 водителей были задержаны за езду в нетрезвом виде.

В то же время, в 34 случаях были применены санкции в размере 1 500 леев. В общей сложности было начислено 204 штрафных пунктов. Водители, покинувшие место ДТП, будут лишены права на вождение на срок от 2 до 3 лет. Также будут привлечены к ответственности граждане, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия были вызваны следующими причинами:

  • нарушение правил маневрирования;
  • несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями;
  • нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правила «помеха справа»;
  • превышение скорости движения.

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