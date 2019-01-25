Ситуация на дорогах страны: 111 ДТП и 7 пострадавших за ночь (ФОТО, ВИДЕО)

Ситуация на дорогах страны: 111 ДТП и 7 пострадавших за ночь (ФОТО, ВИДЕО)

Этой ночью по всей стране выпали осадки в виде дождя и дождя со снегом. Температура воздуха упала до 12 градусов мороза.

В общей сложности, в усиленном режиме трудились 315 бригад и 800 сотрудников полиции, которым пришлось прийти на помощь в 89 случаях. Помимо непосредственной помощи гражданам, полицейские также участвовали в работах по очистке дорог от снега.

За отчётный период было зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий. В результате инцидентов 7 человек получили различные травмы, передаёт publika.md.

На данный момент на 5 трассах в разных районах страны частично приостановлено движение для грузового транспорта. Для легкового транспорта ограничений нет.

Напоминаем, что сегодня все школы и детские сады в Республике Молдова будут закрыты в связи с обильными снегопадами и гололедицей.

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