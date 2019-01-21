Ситуация на дорогах столицы: на линию вышло 311 троллейбусов и 89 автобусов

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По данным пресс-службы примэрии, на данный момент общественный транспорт курсирует по всем муниципальным маршрутам, а дорожное движение происходит в условиях зимы.

МП «Exdrupo» начало очищать дороги с 03.00 для того, чтобы предотвратить образования льда. С помощью 30 спецмашин было рассыпано 512 тонн противоскользящего материала и 43 тонны соли. В то же время жилищно-коммунальное управление с помощью 31 специализированной машины занимается уборкой снега на тротуарах и пешеходных переходах с 04.00. Кроме этого, около 360 рабочих очищают и посыпают противоскользящим материалом территории остановок общественного транспорта.

Муниципальные власти призывают водителей не парковаться на обочинах дороги и тротуарах, чтобы позволить спецмашинам качественно очистить проезжую часть и избежать образования пробок. Кроме того, экономических агентов и управляющих призывают очищать территорию, прилегающую к их зданиям.

Примэрия напоминает, что в случаях обнаружения проблемных зон, созданных погодными условиями, следует звонить в центральную муниципальную диспетчерскую по номерам (022) 22-22-67 или (022) 22-26-04.