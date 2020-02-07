Ситуация на дорогах столицы: на линию вышло 106 автобусов и 321 троллейбус

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К этому часу дорожное движение в муниципии Кишинёв проходит в условиях зимы. На линию вышло 106 автобусов и 321 троллейбус. Общественный транспорт ездит по всем маршрутам согласно графику, в том числе в пригороды.

По данным пресс-службы примарии муниципия Кишинёв, профильные службы совместно с сотрудниками Национального инспектората патрулирования контролируют ситуацию и в любой момент готовы вмешаться в сложные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах. Сотрудники МП «Exdrupo» очищали дорогу на 37 спецмашинах на протяжении всей ночи. За это время было рассыпано 247 тонн противоскользящего материала и 4,5 тонн соли.

В то же время жилищно-коммунальное управление с помощью 31 спецмашины очищали тротуары и пешеходные переходы. А с 04.00 количество спецмашин, задействованных в работу, уменьшилось до 12. Кроме этого, около 400 рабочих с 06.00 очищают и посыпают противоскользящим материалом территории остановок общественного транспорта, дворы и тротуары. Такую же работу выполняют сотрудники МП «Зелёное хозяйство» на тротуарах в парках и скверах.

В связи с тем, что дорожное движение сегодня проходит в условиях зимы, примария муниципия Кишинёв рекомендует водителям объезжать следующие наклонные улицы: Ганя, Тимиш, Поштей, Вадул-луй-Водэ, Парис, Подул Ыналт, Кэушень и Узинелор.

Примэрия напоминает, что в случаях обнаружения проблемных зон, созданных погодными условиями, следует звонить в центральную муниципальную диспетчерскую по номерам (022) 22-22-67 или (022) 22-26-04.