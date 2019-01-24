Ситуация на дорогах столицы к этому часу: общественный транспорт курсирует в привычном режиме

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Кишинёвская примэрия сообщает, что дорожное движение по городским улицам происходит в условиях зимы. На линию вышло 311 автобусов и 84 автобуса. Общественный транспорт курсирует по графику.

Жилищно-коммунальное управление занимается уборкой снега на остановках, тротуарах, во дворах домов, в парках и скверах. МП «Exdrupo» начало очищать дороги с 03:00 для того, чтобы предотвратить образования льда. С помощью 18 спецмашин было рассыпано 170 куб. м противоскользящего материала. На данный момент на дорогах столицы работают 23 снегоуборочные машины, а 380 рабочих посыпают противоскользящим материалом территории остановок общественного транспорта.

Муниципальные власти призывают водителей не парковаться на обочинах дороги и тротуарах, чтобы позволить спецмашинам качественно очистить проезжую часть и избежать образования пробок. Кроме того, экономических агентов призывают очищать территорию, прилегающую к их зданиям.

Примэрия напоминает, что в случаях проблем, созданных погодными условиями, следует звонить в центральную муниципальную диспетчерскую по номерам (022) 22-22-67 или (022) 22-26-04.