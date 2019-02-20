Ситуация на дорогах Приднестровья: за сутки произошло 6 ДТП (ФОТО)

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Из шести зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 4 произошло в Тирасполе, по 1 – в Слободзейском районе и в городе Рыбница. В результате аварий никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, первое ДТП, которое произошло в Тирасполе, парализовало движение транспорта. Ещё два дорожно-транспортных происшествия произошли по вине водителей ГАЗ и Toyota, которые были невнимательны при движении задним ходом. Их автомобили совершили столкновения с Lexus и Honda.

ДТП, связанное с механическими повреждениями автомобилей, произошло также на перекрестке улиц 25 Октября и Ленина. 52-летний водитель такси при перестроении не убедился в безопасности совершаемого манёвра и врезался в Nissan. В Слободзейском районе, на автодороге Днестровск – Первомайск 54-летний водитель микроавтобуса Mersedes при повороте налево не уступил дорогу автомобилю марки Audi, двигавшемуся во встречном направлении. Произошло столкновение.

Ещё одно ДТП произошло в Рыбнице, на перекрёстке улиц Мичурина и Ленина. 42-летний мужчина, управляя Toyota, выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с автомобилем Volkswagen.