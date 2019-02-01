Ситуация на дорогах Приднестровья: за сутки произошло 4 ДТП (ФОТО)

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В минувшие сутки на дорогах Приднестровья произошло 4 ДТП, в результате которых транспортные средства получили технические повреждения. Пострадавших не было зарегистрировано.

Как сообщает пресс-служба Приднестровья, в Рыбнице столкнулись два автомобиля марки Opel. Причина аварии – невнимательность одного из водителей при движении задним ходом. В селе Большой Молокиш 34-летний водитель «Газели», перевозившей хлеб, не выбрал безопасную скорость и боковой интервал. В результате «задел» стоявшие «Жигули».

Ещё 2 дорожно-транспортных происшествия зарегистрированы в Бендерах. Управляя Audi, 59-летний горожанин не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Волгу», двигавшуюся впереди по уице Коммунистической. А на улице Калинина неустановленный водитель совершил наезд на стоящее Audi, после чего скрылся с места ДТП. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности нарушителя.

По всем случаям ДТП проводятся проверки.