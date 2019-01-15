Ситуация на дорогах Приднестровья: почти десяток ДТП за сутки (ФОТО)

За прошедшие сутки на дорогах ПМР зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, жертв удалось избежать. Различные повреждения получили 17 транспортных средств.

Два ДТП произошли из-за несоблюдения водителями безопасного расстояния. В Днестровске 64-летний водитель Mercedes столкнулся с автомобилем Toyota, за рулём которого находился 51-летний житель Слободзейского района.

В 4 случаях аварии произошли из-за превышения скорости. 1 водитель был невнимателен при движении задним ходом. В Рыбнице 48-летний водитель Renault не уступил дорогу и столкнулся с машиной Ford, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства всех случаев расследуют органы правопорядка.