Ситуация на дорогах Приднестровья: около десятка аварий за одни сутки (ФОТО)

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За прошедшие сутки на дорогах Приднестровья произошло 9 аварий: 5 – в Тирасполе, 2 – в Бендерах, в Дубоссарах и селе Парканы – по одной. В результате ДТП никто не пострадал.

Минувшим вечером в Дубоссарах водитель Mazda при обгоне не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с Volkswagen, за рулём которого находился 17-летний житель города. Как выяснилось, молодой человек без спроса взял отцовский автомобиль. Как пишет mvdpmr.org, ни водительского удостоверения, ни достаточного опыта вождения у него не было.

В Тирасполе неизвестный водитель совершил наезд на припаркованный Nissan и покинул место ДТП. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности правонарушителя.

Основными причинами остальных аварий стала невнимательность водителей при движении задним ходом и несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспорта.