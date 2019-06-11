Ситуация на дорогах Приднестровья: девять ДТП за сутки (ФОТО)

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В минувшие выходные в Приднестровье зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. Большая часть из них – 5 ДТП – произошла в Тирасполе. По одному – в городах Григориополь, Каменка, Рыбница и в селе Кицканы. Пострадавших нет.

По данным МВД Приднестровья, три аварии произошли по вине водителей, которые не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом. В двух случаях столкновения произошли из-за того, что водители не выдержали безопасный боковой интервал. Причиной ещё одной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства.

В Рыбнице 41-летняя местная жительница была невнимательна, когда начинала движение. Выезжая с обочины на проезжую часть, она не пропустила попутный транспорт. В результате её Honda совершила столкновение с Renault. За рулём автомобиля находился 46-летний горожанин. У обоих водителей был отобран образец биопробы и направлен на исследование.

Что стало причиной дорожного происшествия, которое произошло в селе Кицканы, ещё предстоит выяснить. Водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлический забор.

По всем фактам ДТП проводятся проверки.