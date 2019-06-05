Ситуация на дорогах Приднестровья: десяток аварий за сутки с пострадавшими пешеходами и сбитыми животными (ФОТО)

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За прошедшие суки на дорогах Приднестровья зарегистрировано 10 ДТП. 7 аварий произошли в Тирасполе, по одной в г. Слободзея, Слободзейском и Григориопольском районах. Также зафиксирован 1 факт наезда на пешеходов и 2 случая наездов на животных.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в Тирасполе водитель Ford при повороте не уступил дорогу и совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. Медики диагностировали у 59-летней тираспольчанки сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Женщина от госпитализации отказалась. Второй пешеход, 53-летняя горожанка, отделалась ушибами.

На трассе Тирасполь-Кицканы водитель Volkswagen совершил наезд на косулю. Она внезапно выбежала на проезжую часть из лесополосы. К сожалению, животное погибло.

Вечером в селе Тея Григориопольского района был совершён наезд на собаку, которая выбежала со двора одного из домов. Питомец скончался, а водитель с места происшествия уехал. В результате проведённых розыскных мероприятий его личность была установлена. Им оказался 23-летний житель соседнего села Токмазея.

В трёх случаях ДТП произошли из-за того, что водители не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом. Причинами других аварий стало несоблюдение безопасной дистанции и невнимательность водителя, забывшего поставить авто на ручной тормоз.

В Слободзее местный житель, находясь за рулём своего BMW, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в каменный забор. Водитель отделался ушибами и ссадинами. Установлено, что он был трезв.

По всем фактам ДТП проводятся разбирательства.