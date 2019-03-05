Ситуация на дорогах Приднестровья: 8 ДТП за выходные

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За минувшие выходные на территории Приднестровья было зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Из них: 4 в Бендерах, 3 в Тирасполе и одно в Григориополе.

По данным МВД Приднестровья, в трёх случаях водители не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом. Так, в Бендерах водитель Mitsubishi столкнулся с BMW, двигавшимся позади. По этой же причине произошло ДТП в Григориополе. 73-летний водитель Renault врезался в стоявшую позади Audi. Аварийную ситуацию в Тирасполе создала автоледи. Сдавая назад на своей Audi, она совершила столкновение с Seat. Никто не пострадал.

Два факта наезда на препятствие зафиксированы в Бендерах. Ранним утром, двигаясь по улице Панина, 45-летний таксист не справился с управлением своим автомобилем марки Dacia и наехал на бордюрный камень. Ещё одно ДТП произошло на улице Суворова, в районе железнодорожного переезда. Не справился с управлением и врезался в закрытый шлагбаум 35-летний водитель Volkswagen.

В Тирасполе причиной ДТП стала невнимательность водителя Mercedes. 44-летний мужчина отвлёкся от управления и не заметил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 23-летняя женщина-пешеход отделалась ушибами. От госпитализации потерпевшая отказалась. Ещё одно дорожное ЧП произошло из-за грубого нарушения ПДД 70-летним водителем Mercedes. На пересечение улиц Шевченко и 9 января пенсионер выехал на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с Mazda.

Нарушение правил привело к аварии, которая произошла в Бендерах на улице Панина примерно в 15:30. 45-летний водитель Renault при повороте налево не убедился в безопасности манёвра. Произошло столкновение с Lexus. Оба транспортных средства получили существенные повреждения.