Ситуация на дорогах Приднестровья: 5 ДТП за сутки, 2 пострадавших (ФОТО)

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За минувшие сутки на дорогах Приднестровья произошло 5 ДТП. 4 аварии связаны только с повреждением транспортных средств.

В Рыбнице в результате ДТП пострадали 2 человека. 63-летний водитель Audi, выехав с автостоянки супермаркета, намеревался развернуться. При повороте налево он не убедился в безопасности манёвра и не уступил дорогу Mitsubishi, который двигался во встречном направлении.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в момент аварии в Audi находились четверо пассажиров, в том числе ребёнок. В результате 52-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавшая госпитализирована в неврологическое отделение Рыбницкой районной больницы. Её 53-летняя односельчанка помещена в травматологическое отделение с ушибами и ссадинами. Ещё одна женщина и ребёнок отделались испугом. Водители иномарок не пострадали.

По факту случившегося ведётся разбирательство.