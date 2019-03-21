Ситуация на дорогах Приднестровья: 4 ДТП без пострадавших за сутки

Ситуация на дорогах Приднестровья: 4 ДТП без пострадавших за сутки

За прошедшие сутки в Приднестровье зарегистрировано 4 ДТП. Из них в Тирасполе – 3, в Бендерах – 1. Пострадавших нет.

20 марта 28-летний тираспольчанин на Skoda не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося авто. Он столкнулся с Toyota, которой управляла автоледи из Рыбницы.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, через некоторое время произошла ещё одна авария: 48-летний водитель DAF при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и врезался в BMW. Немногим позже неустановленный водитель совершил наезд на Volkswagen. Виновник оставил место ДТП, пишет источник.

Ещё одно происшествие было зафиксировано в Бендерах. Молодой человек на автомобиле Dacia при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на стоящее транспортное средство марки Mitsubishi.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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