Ситуация на дорогах Приднестровья: 13 ДТП за один день

Ситуация на дорогах Приднестровья: 13 ДТП за один день

За минувшие сутки на дорогах Приднестровья было зафиксировано 13 аварий. 3 ДТП произошли в результате невнимательности водителей при манёврах задним ходом.

В Бендерах водитель Opel наехал на 77-летнюю женщину. Пенсионерка отделалась ушибами и незначительными травмами стопы. В остальных ДТП повреждения получили только транспортные средства.

В Григориопольском районе на участке трассы Тирасполь-Каменка 38-летний водитель Mazda превысил скорость, сошёл с дороги и врезался в дерево. Как выяснилось, мужчина сел за руль чужого автомобиля в нетрезвом виде.

Сразу 3 автомобиля стали участниками аварии в Дубоссарах. В результате инцидента все машины были повреждены.

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