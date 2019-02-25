Ситуация на дорогах Приднестровья: 11 ДТП за сутки (ФОТО)

0

В пятницу в Приднестровье было зарегистрировано 11 ДТП. В результате пострадали пенсионерка и 17-летний парень.

В Тирасполе водитель такси, управляя Toyota, совершил наезд при движении задним ходом на 72-летнюю женщину, которая проходила в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадавшую с тяжёлой травмой головы доставили в Республиканскую клиническую больницу, пишет mvdpmr.org.

Ещё один факт наезда на пешехода зафиксирован в Парканах. Водитель Volkswagen сбил парня, который шёл по нерегулируемому переходу. Молодой человек госпитализирован в реанимационное отделение Бендерской городской больницы с переломами костей таза, носа, правой голени, головки берцовой кости.

Ещё четыре аварии, связанные только с повреждениями транспортных средств, произошли в Тирасполе. В Бендерах зарегистрировано 3 аварийных ситуации, по одной – в Григориопольском районе и в Рыбнице.

По всем ДТП проводятся проверки.