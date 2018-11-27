Ситуация на дорогах Приднестровья: 11 аварий за сутки

За прошедшие сутки на трассах Приднестровья зафиксировано 11 аварий, из которых 5 в столице, по 2 в Бендерах и Дубоссарах, по 1 в Рыбницком и Слободзейском районах. В результате ДТП никто не пострадал.

2 ДТП произошло из-за превышения скорости, четверо водителей не уступили дорогу, двое совершали манёвр задним ходом, ещё один автомобилист не учёл безопасное расстояние, пишет mvdpmr.org. Двое водителей скрылись с места ДТП.

В Слободзейском районе водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии 30-летний водитель получил несколько ссадин.

2 аварии произошли в Дубоссарах по причине плохой видимости. Водитель Nissan не уступил дорогу водителю Volkswagen, в результате чего произошло столкновение.

Чуть позже подобным образом столкнулись автомобили «ВАЗ-2101» и Opel.

Все случаи расследуют органы правопорядка.