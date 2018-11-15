Системы кондиционирования воздуха в зданиях будут проверять каждые 5 лет

Системы кондиционирования воздуха в зданиях будут проверять каждые 5 лет

Системы кондиционирования воздуха в зданиях будут проверяться с периодичностью раз в 5 лет. Такое решение было одобрено правительством в целях повышения качества услуг населению.

Будут созданы группы независимых экспертов, которые пройдут соответствующую подготовку для проверки систем кондиционирования воздуха, передаёт realitatea.md. Также будет создана система контроля качества и соответствия сертификатов и отчётов, предоставленных конечным потребителям.

Согласно принятому положению, системы кондиционирования воздуха будут проверяться каждые пять лет в случае покупки, продажи и аренды здания, а также в случае капитального ремонта.

Стоимость периодической экспертной проверки будет варьироваться в зависимости от номинальной мощности и сложности системы: от 100 до 300 евро за установку.

Подобные проверки будут оплачиваться из запланированного госбюджета. Частный сектор (домашние хозяйства) будет нести расходы в соответствии с номинальной мощностью систем кондиционирования и вентиляции.

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