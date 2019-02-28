Система оповещения населения нуждается в серьёзной модернизации

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Система оповещения населения, установленная в далёком 1980 году, стала ограниченной в возможностях и устарела во всех аспектах, поэтому нуждается в основательной модернизации.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, систему оповещения населения необходимо срочно обновлять в связи с тенденциями к интенсификации чрезвычайных ситуаций в результате климатических изменений. Необходимо создать эффективную систему, чтобы предотвращать и защищать население, материальные блага и окружающую среду.

При запуске автоматизированной системы оповещения населения активизируются 155 электромеханических сирен, которые передают сигнал «Внимание». Она может быть активизирована только на национальном уровне, в случае чрезвычайной ситуации в стране. Из 155 сирен около 100 находятся в Кишинёве, а остальные в районах. На местном уровне (в районах, муниципиях, городах) есть ещё 106 электронных сирен, которые можно запустить только вручную по указанию местной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Помимо того факта, что сирен очень мало и они не обеспечивают звуковым сигналом всё население страны, они ещё и работают только при наличии электроэнергии. Если свет выключится, то сирены перестают передавать звуковое оповещение. В сёлах сирены вовсе отсутствуют, за исключением одного села в Гагаузии и двух сёл в Каушанах, где сирены были установлены в результате реализации проекта. Голосовые оповещения могут передаваться мгновенно или программироваться, а в случае отключения электроэнергии они могут работать в течение 48 часов при помощи аккумулятора.

Системы оповещения, используемые посредством национального оператора телефонии, уже не функционируют в связи с потерей актуальности. На сегодняшний день большинство семей не используют дома стационарные телефоны. Теперь, в случае чрезвычайной ситуации, предупреждение населения происходит в большей степени посредством СМИ, пишет ipn.md.

Автоматизированная система оповещения населения включается один раз в год в рамках комплексного контроля, который производится летом. Начиная с 1990 года, система не активизировалась в других целях, кроме как для проверки. Система могла бы быть запущена в 1986 году, когда произошла авария в Чернобыле, однако, когда была получена информация о взрыве, было уже слишком поздно. Некоторое время информация о катастрофе скрывалась.

По мнению руководства ГИЧС, Республика Молдова нуждается в системе оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного характера, имеющей центры управления на национальном, региональном и даже мобильном уровнях, которые могли бы перемещаться в конкретные районы с целью оповестить население. ГИЧС отмечает, что, несмотря на те усилия, которые были предприняты им в последние годы для внедрения новой системы оповещения, в отсутствие средств эти намерения остались на бумаге. Необходимы инвестиции в размере миллионов евро.