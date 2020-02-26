Система неправосудия

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О том, кто будет платить за проигранные дела в Евросуде

Республика Молдова должна выплатить по решениям ЕСПЧ €17,1 млн. Премьер-министр требует возложить эти компенсации на судей, вынесших неправильные решения.

Впереди Европы всей

Нам довольно часто приходится слышать о том, что Республика Молдова проиграла очередное дело в ЕСПЧ. С тех пор как наша страна присоединилась к Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), граждане РМ, не добившись справедливости в молдавской юстиции, обращаются к правосудию Евросоюза.

Как следует из анализа, проведённого Центром правовых ресурсов Молдовы в конце 2019-го, за 22 года обращений молдавских граждан к европейскому правосудию ЕСПЧ вынес решения по 441 делу из РМ. На основании этих вердиктов наша страна должна выплатить более €17,1 млн.

Исследование показало, что в 2019 году молдаване направили наименьшее число жалоб в ЕСПЧ за последние 12 лет. Но если брать соотношение численности населения и количества обращений в Европейский суд, то наши граждане в 3,4 раза чаще апеллируют к нему, чем в среднем жители Европы.

На конец 2019 года в ЕСПЧ было подано на рассмотрение 1056 исков от молдавских граждан. Как отмечалось в исследовании, у 95% дел – высокий шанс на выигрыш. Самые распространённые нарушения, по которым Молдову обязывают выплатить компенсацию гражданам, – жестокое обращение, плохие условия содержания в пенитенциарных заведениях, незаконное лишение свободы, неисполнение судебных решений или немотивированная отмена окончательных вердиктов.

Как отмечается в исследовании, РМ занимает 5-е место по количеству поданных исков в ЕСПЧ из 47 стран – членов Совета Европы, присоединившихся к ЕКПЧ намного раньше.

Я повторяю для судей ВСМ и всей коррумпированной банды из системы правосудия: любые деньги, заплаченные Молдовой за ваши незаконные решения, будете возвращать вы. Не думайте, что за ваши незаконные решения будут платить дети и пожилые люди.

Закон не велит

Суммы, которые ежегодно из бюджета РМ приходится выплачивать по решениям ЕСПЧ, ощутимы для госказны. Например, за 2019 год нужно выплатить €500 тыс.

На прошлой неделе по этой теме высказался премьер-министр Ион Кику. Он считает, что по проигранным делам компенсации гражданам должно выплачивать не правительство, а коррумпированные судьи, вынесшие неправильные решения.

На заявление главы кабмина молниеносно ответил Высший совет магистратуры. В опубликованном на его сайте пресс-релизе говорится, что предлагаемый кабмином механизм компенсаций противоречит как местному, так и международному законодательствам. Более того, судебная система – не третья, а одна из трёх ветвей власти страны, и она независима. Но общество не будет доверять судебной системе до тех пор, пока высокопоставленные лица будут подрывать её авторитет.

Вместе с тем ВСМ напомнил, что, «согласно Рекомендации CM/Rec (2010)12 странам-участницам «О судьях: независимость, эффективность и ответственности», не могут привлекаться к гражданской или дисциплинарной ответственности судьи за способ толкования закона, интерпретацию фактов или оценку доказательств, за исключением случаев недобросовестности и халатности».

Не по старикам ноша

В своём ответе Ион Кику отметил, что ВСМ очень красиво написал о власти, правах и какой независимой должна быть судебная система, но при этом ни слова о том, что «они собираются делать с теми, за чьи преступления страна теперь должна заплатить более 70 млн леев».

«Много – о правах и ничего – об обязанностях судей. Вот так – власть в государстве без какой-либо ответственности. Только права и гарантии. Я повторяю для судей ВСМ и всей коррумпированной банды из системы правосудия: любые деньги, заплаченные Молдовой за ваши незаконные решения, будете возвращать вы. Не думайте, что за ваши незаконные решения будут платить дети и пожилые люди. Пока я занимаю должность премьер-министра, ни копейки не будет переведено на дела ЕСПЧ, пока мы не вытащим их из вас», – написал премьер-министр.

Анастасия Погодина