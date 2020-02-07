Система мониторинга дорожного движения будет расширена на национальном уровне

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Премьер-министр Ион Кику сегодня провел заседание, на котором рассматривалась концепция развития системы мониторинга дорожного движения. Концепция была разработана в Министерстве внутренних дел и представлена ​​руководителем Службы информационных технологий МВД (СИТ).

Задача системы – сокращение числа нарушений национальных нормативных актов, устранение коррупции в процессе применения наказания, а также предоставление других механизмов, необходимых органам, ответственным за обеспечение общественного порядка. Премьер-министр запросил подробную информацию о текущем составе системы и ее производительности, а также о видении развития системы вместе с ее функциональностью и социальной полезностью, передаёт moldpres.md.

Директор СИТ МВД Андрей Шова сообщил об инвестициях, сделанных СИТ в 2018 году, которые предполагали создание 6 пунктов мониторинга в Кишиневе с 15 камерами наблюдения с расширенными функциональными возможностями. После внедрения этих пунктов мониторинга всего за 6 месяцев было собрано штрафов в размере 15 млн леев. Представленная информация показывает, что Национальная патрульная инспекция составила в 2019 году около 163 тысячи протоколов, 54% из которых были получены с помощью автоматизированной системы. Сумма уплаченных штрафов составляет почти 56 млн леев.

В настоящее время система мониторинга дорожного движения в Кишиневе включает в себя 41 пункт на 33 перекрестках 8 секторов дороги. В ближайшее время система мониторинга будет интегрирована в более крупную систему «Безопасный город». Опыт построения систем «Безопасный город» в крупных городах оказал важное влияние на улучшение общественного порядка и дисциплины дорожного движения.

Концепция развития системы предполагает модернизацию существующей инфраструктуры и расширение на национальном уровне в 4 этапа, которая, согласно оптимистическому прогнозу, продлится 3 года и потребует инвестиций в размере около 237 млн леев. Решение о принятии концепции будет определять необходимость разработки национальной нормативной базы, в том числе в отношении защиты персональных данных.

– Презентация хороша и всесторонне объясняет обоснованность инвестиций в систему и ее социальную полезность. Нам необходимо уточнить все аспекты и перейти к разработке плана с четкими условиями. План должен быть через 2 недели, – сказал Кику.

Премьер-министр также заявил, что хотел бы, чтобы сумма уплаченных штрафов была равна нулю после реализации проекта и чтобы количество зарегистрированных нарушений было равно нулю. Представленная статистика показывает, что с финансовой точки зрения система будет устойчивой.

Премьер-министр призвал синхронизировать план действий по построению системы на национальном уровне с правительственной программой восстановления дорожной инфраструктуры.

– Мы не можем позволить себе задержать инвестиции в развитие системы. Мы предусмотрим ресурсы для ее развития в процессе внесения изменений в бюджет летом 2020 года. Подготовьте подробный план действий, – попросил Ион Кику.