Синоптики советуют не расслабляться: зима даст о себе знать в конце недели

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Жители страны, почувствовав приближение весны, стали потихоньку прятать зимнюю одежду. Тем не менее, судя по прогнозу погоды на эту неделю, делать это ещё рано.

Так, по данным Государственной гидрометеорологической службы, с сегодняшнего дня и до пятницы, 22 февраля, жителей Молдовы будет радовать тёплая и весенняя погода. Столбики термометров поднимутся до +9 на севере, +10 в центре и +11 на юге. В ночное время суток мороза не ожидается.

Однако с пятницы и до конца недели в стране ожидается мокрый снег и температура с отметкой минус в ночное время суток. Осадки в частности ожидаются в пятницу и воскресенье в северных и центральных районах страны. Температура воздуха на севере в выходные дни может составить до -7 градусов. А на юге и в центре страны – до -5 и -6 градусов соответственно.