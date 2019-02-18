Синоптики советуют не расслабляться: зима даст о себе знать в конце недели

Синоптики советуют не расслабляться: зима даст о себе знать в конце недели

Жители страны, почувствовав приближение весны, стали потихоньку прятать зимнюю одежду. Тем не менее, судя по прогнозу погоды на эту неделю, делать это ещё рано.

Так, по данным Государственной гидрометеорологической службы, с сегодняшнего дня и до пятницы, 22 февраля, жителей Молдовы будет радовать тёплая и весенняя погода. Столбики термометров поднимутся до +9 на севере, +10 в центре и +11 на юге. В ночное время суток мороза не ожидается.

Однако с пятницы и до конца недели в стране ожидается мокрый снег и температура с отметкой минус в ночное время суток. Осадки в частности ожидаются в пятницу и воскресенье в северных и центральных районах страны. Температура воздуха на севере в выходные дни может составить до -7 градусов. А на юге и в центре страны – до -5 и -6 градусов соответственно.

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